نتنياهو يدعو بايدن إلى تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي
وكالات
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددًا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بعد أدائهما اليمين الدستورية اليوم.
ودعا نتنياهو، بايدن إلى العمل المشترك على مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في إيران وغيرها من التحديات.
كما دعاه إلى تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
-
8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان