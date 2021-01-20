نتنياهو يدعو بايدن إلى تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي

وكالات

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددًا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بعد أدائهما اليمين الدستورية اليوم.

ودعا نتنياهو، بايدن إلى العمل المشترك على مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في إيران وغيرها من التحديات.

كما دعاه إلى تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي.