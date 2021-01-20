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دبلوماسيون يتوقعون فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد اعتقال نافالني

07:28 م الأربعاء 20 يناير 2021
دبلوماسيون يتوقعون فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد اعتقال نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني

بروكسل - (د ب أ)

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن التكتل ربما يفرض مزيدا من العقوبات على روسيا بعد اعتقال الناشط المعارض أليكسي نافالني هذا الأسبوع والحكم عليه.

ودعا وزراء خارجية استونيا ولاتفيا وليتوانيا، في رسالة وجهوها يوم الاثنين الماضي، إلى منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إلى اتخاذ "إجراءات دبلوماسية حازمة إضافية لزيادة الضغط" على السلطات الروسية.

وقال الوزراء إن هذا يجب أن يناقش بين وزراء الخارجية الذين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا الأسبوع المقبل.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إنه في حين أن من الواضح أن العقوبات تمثل خيارا للرد على الاعتقال فمن المرجح أن ينتظر الاتحاد الأوروبي حتى تنتهي روسيا من إجراءاتها القانونية ضد السياسي المعارض.

وتم تحديد موعد المحكمة التالي في قضية نافالني في 29 يناير الجاري.

أليكسي نافالني الاتحاد الأوروبي روسيا

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