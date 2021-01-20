أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري السنة الجديدة 2021

بنس يصل إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب بايدن

06:12 م الأربعاء 20 يناير 2021
بنس يصل إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب بايدن

مايك بنس

وكالات:

وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ووصل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلنتون، وزوجاتهم إلى منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في مجمع الكابيتول، بالعاصمة واشنطن.

ويستمر توافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذين من بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية اليوم ليصبح الرئيس رقم 46 للبلاد.

وقال أوباما، في تدوينة بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مبروك لصديقي الرئيس جو بايدن، هذا هو وقتك".

ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

مايك بنس دونالد ترامب الكونجرس حفل تنصيب بايدن جو بايدن نانسي بيلوسي

الخبر التالى:

178 جمهوريًا يوجهون رسالة إلى بايدن في يوم التنصيب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. مراسم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا