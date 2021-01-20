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أوباما وبوش وكلينتون يصلون إلى منصة تنصيب بايدن

06:08 م الأربعاء 20 يناير 2021
أوباما وبوش وكلينتون يصلون إلى منصة تنصيب بايدن

كلينتون وبوش وأوباما

وكالات:
وصل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلنتون، وزوجاتهم إلى منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في مجمع الكابيتول، بالعاصمة واشنطن، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
ويستمر توافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذين من بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، ومايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته.
هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية اليوم ليصبح الرئيس رقم 46 للبلاد.
وقال أوباما، في تدوينة بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مبروك لصديقي الرئيس جو بايدن، هذا هو وقتك".
ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

بيل كلينتون جورج بوش باراك أوباما تنصيب بايدن جو بايدن

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