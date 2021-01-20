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رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماعًا طارئا بشأن خطر الفيضانات

06:06 م الأربعاء 20 يناير 2021
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماعًا طارئا بشأن خطر الفيضانات

بوريس جونسون


لندن - (د ب أ)

يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اجتماعًا عاجلاً مع أعضاء حكومته اليوم الأربعاء لمناقشة احتمال حدوث فيضانات كبيرة مع اجتياح عاصفة لأجزاء كبيرة من بريطانيا.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في إنجلترا تحذيرات لأجزاء من شمال غرب إنجلترا وشرق ووسط البلاد وسط توقعات بحدوث فيضانات أو تساقط ثلوج.

ومن المتوقع أن يتسبب الطقس السيئ، الناجم عن العاصفة "كريستوف"، في هطول أمطار غزيرة وسقوط ثلوج وهبوب رياح قوية.

وتظل التحذيرات سارية حتى يوم الخميس بينما تظل التحذيرات الصفراء، التي تشير إلى أنه "من المحتمل" حدوث فيضانات في بعض المناطق، سارية في اسكتلندا حتى يوم الجمعة.

وتم بالفعل الإعلان عن حوادث كبيرة في مانشستر الكبرى وجنوب يوركشاير بعد هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الشمالية من إنجلترا هذا الأسبوع.

وقال بوريس جونسون للمشرعين في البرلمان اليوم الأربعاء: "تعاطفنا أيضًا مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة".

وأضاف: "أود أن أشكر وكالة البيئة وخدمات الطوارئ لدينا على العمل الذي يقومون به لدعم هذه المجتمعات، وسأترأس اجتماعًا للجنة الطؤارئ لاحقًا لتنسيق الاستجابة الوطنية".

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