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استقالة كبير الجراحين الأمريكيين بطلب من بايدن

05:58 م الأربعاء 20 يناير 2021
استقالة كبير الجراحين الأمريكيين بطلب من بايدن

جو بايدن

وكالات

أعلن كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز، مساء الأربعاء، استقالته من منصبه بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حسبما ذكرت شبكة "إم إس إن بي سي، الإخبارية الأمريكية.

على الناحية الأخرى وصلت الوفود المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن، إلى مبنى الكونجرس، حيث تقام مراسم التنصيب، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

جو بايدن كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز حفل تنصيب بايدن

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