استقالة كبير الجراحين الأمريكيين بطلب من بايدن
وكالات
أعلن كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز، مساء الأربعاء، استقالته من منصبه بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حسبما ذكرت شبكة "إم إس إن بي سي، الإخبارية الأمريكية.
على الناحية الأخرى وصلت الوفود المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن، إلى مبنى الكونجرس، حيث تقام مراسم التنصيب، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
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