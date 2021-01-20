انفجار عنيف يهز وسط العاصمة الإسبانية مدريد
(وكالات):
هز انفجار عنيف، وسط العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه.
وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.
ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث، بحسب "روسيا اليوم".
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.
Explosion à Madrid pic.twitter.com/wD0WWuai2z— Sharnalk (@DalilBoubakeur) January 20, 2021
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