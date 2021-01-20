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روسيا تعلن القضاء على 5 مسلحين من بينهم متورط في تفجير مطار

02:45 م الأربعاء 20 يناير 2021
روسيا تعلن القضاء على 5 مسلحين من بينهم متورط في تفجير مطار

مطار دوموديدوفو

موسكو - أ ش أ
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على خمسة مسلحين في عملية خاصة بجمهورية الشيشان، من بينهم أحد المتورطين في تفجير مطار دوموديدوفو بجنوب العاصمة الروسية موسكو عام 2011.
وذكرت اللجنة ،في بيان لها، "أنه تم القضاء على خمسة مسلحين في إطار عملية خاصة في الشيشان، من بينهم زعيم عصابة بيوتوكايف المتورط في تنظيم الهجوم الإرهابي على مطار دوموديدوفو عام 2011".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
ولم تذكر وكالة "سبوتنيك" المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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مطار دوموديدوفو روسيا موسكو

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