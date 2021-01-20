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تنصيب بايدن: أولويات الرئيس الجديد مباشرة بعد حفل التنصيب؟

02:31 م الأربعاء 20 يناير 2021
تنصيب بايدن: أولويات الرئيس الجديد مباشرة بعد حفل التنصيب؟

جو بايدن

واشنطن- (بي بي سي):

سيبدأ بايدن بإصدار سلسلة من القرارات التنفيذية التي لا تتطلب موافقة الكونجرس، في مقدمتها.

• عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ - الاتفاقية العالمية لخفض انبعاثات الكربون

• إلغاء حظر السفر المثير للجدل المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة

• فرض ارتداء الأقنعة على الممتلكات الفيدرالية وعند السفر بين الولايات

• توسيع رقعة القيود الوطنية المفروضة على عمليات الإخلاء و الإغلاق بسبب الوباء

• الاستمرار في الإيقاف المؤقت لمدفوعات قروض الطلاب النافذة أثناء الجائحة

و تعهد الرئيس الامريكي بإلغاء قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وانتقد بحدة إدارة ترامب للأزمة.

وإجراءات مواجهة الوباءعلى رأس القضايا الملحة التي ستواجهها الإدارة الجديدة حيث تعهد بايدن باتباع استراتيجية خاصة و فعالة تتضمن تطبيق إجراءات وقائية صارمة بالتزامن مع توفير 100مليون جرعة لقاح.

وقال فريق بايدن إنه سيعمل على تأمين 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المنهك من فيروس كورونا .

هذا المحتوى من

BBC
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