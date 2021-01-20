مصر وقطر تتبادلان مذكرتيَّن رسميتيَّن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية
القاهرة - أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن جمهورية مصر العربية، تبادلت اليوم، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما .
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن ذلك يأتي اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:وفاة وزير خارجية زيمبابوي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
-
8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان