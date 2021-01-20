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مصر وقطر تتبادلان مذكرتيَّن رسميتيَّن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية

01:22 م الأربعاء 20 يناير 2021
مصر وقطر تتبادلان مذكرتيَّن رسميتيَّن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن جمهورية مصر العربية، تبادلت اليوم، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما .

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن ذلك يأتي اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

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Asha
وزارة الخارجية المصرية قطر العلاقات الدبلوماسية

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