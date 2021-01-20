مصر وقطر تتبادلان مذكرتيَّن رسميتيَّن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن جمهورية مصر العربية، تبادلت اليوم، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما .

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن ذلك يأتي اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.