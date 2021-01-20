أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

قرغيزستان تطلب من روسيا 500 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا

10:39 ص الأربعاء 20 يناير 2021
قرغيزستان تطلب من روسيا 500 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا

لقاح كورونا

بيشكيك - أ ش أ
قال وزير الصحة القرغيزي عليم قادر بيشينالييف، إن بلاده طلبت من روسيا تزويدها بنصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف بيشينالييف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الأربعاء، أنه تم إرسال خطاب من قيادة قرغيزستان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلب 500 ألف جرعة من اللقاح.. مشيرا إلى تم استلام الموافقة المبدئية على ذلك من وزارة الصحة الروسية.
وأكد أن الوضع المتعلق بانتشار كوفيد-19 في بلاده يبقى معقدا، مشددا على ضرورة تنفيذ التطعيم ضد المرض للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأشار وزير الصحة القرغيزي إلى أنه تم عرض تزويد بلاده بـ 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية، لكن هذا اللقاح يجب أن يحفظ في درجات حرارة منخفضة جدا - عند 70 درجة تحت الصفر، وهي شروط لا يمكن توفيرها بالبلاد، منوها بأنه يتم حفظ اللقاح الروسي في درجات حرارة من -2 إلى -18 درجة.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا قرغيزستان بيشكيك عليم قادر بيشينالييف وزير الصحة القرغيزي

الخبر التالى:

أمريا تفتح فصلًا جديدًا مع وصول بايدن ورحيل ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| انخفاض كبير في مصر.. كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا