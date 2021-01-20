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روسيا تبحث مع بوليفيا سبل توريد لقاح "سبوتنيك V" لمحاربة كورونا

10:37 ص الأربعاء 20 يناير 2021
روسيا تبحث مع بوليفيا سبل توريد لقاح "سبوتنيك V" لمحاربة كورونا

لقاح سبوتنيك v

موسكو - أ ش أ
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تركز اهتمامها على التعاون في مجال محاربة عدوى فيروس كورونا مع بوليفيا، وخاصة في ما يتعلق باستخدام اللقاحات.
وقال الكرملين، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره البوليفي لويس أرسي، التعاون بين البلدين في محاربة فيروس كورونا، وتوريدات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى بوليفيا".
وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2020 بشأن توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى بوليفيا"، مشيراً إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة العمل في هذا الاتجاه"، وكان الرئيس البوليفي قد أعلن مؤخراً أن بلاده ستحصل على 5.2 مليون جرعة من اللقاح الروسي.
ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى بواقع 1.7 مليون جرعة إلى بوليفيا أواخر مارس، والدفعة الثانية بالحجم ذاته في أبريل مع إتمام التوريدات في مايو 2021.

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