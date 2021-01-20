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اليوم .. تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

08:10 ص الأربعاء 20 يناير 2021
اليوم .. تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
من المقرر أن يتم تنصيب جو بايدن، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في ختام موسم انتخابي فوضوي في بلد لا يزال منقسما بسبب مزاعم دونالد ترامب التي لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.

وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

وكان مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون عادة في تلك المراسم، لكن هذه المرة ستشارك مجموعة محدودة من الأشخاص فقط بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بأرواح أكثر من 400 ألف أمريكي.

كما تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

وسيعمل أكثر من 25 ألفا من الحرس الوطني على تأمين مراسم التنصيب في واشنطن.

وخلافا للتقاليد، لن يحضر ترامب أداء القسم من جانب بايدن والتجمع الذي يليه لجميع الرؤساء السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة. وسيحضر بدلا من ذلك نائب الرئيس مايك بنس.

وسيغادر ترامب البيت الأبيض مبكرا ويخطط لعقد مراسم بسيطة في قاعدة عسكرية مجاورة قبل أن يتوجه إلى فلوريدا، حيث يتوقع أن يقيم في منتجع مار آلاجو.

وسيلقي بايدن خطاب التنصيب التقليدي ، وهو خطاب رئيسي يمثل أول خطاب رسمي له للأمة كرئيس وينظر إليه على أنه فرصة رئيسية لتحديد ملامح ولايته.

جو بايدن حفل تنصيب بايدن دونالد ترامب الولايات المتحدة

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