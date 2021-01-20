ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016
واشنطن - (أ ش أ):
أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالكشف عن وثائق تخص التحقيقات الفيدرالية في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء .
يأتي القرار في آخر يوم لإدارة ترامب، ونوه الرئيس الأمريكي، في مذكرة، بأن بعض الوثائق تم حذفها، لإتاحة نشرها علنا.
ولطالما زعم ترامب رغبته في إثبات أن الديمقراطيين كانوا يسعون إزاحته عن منصبه.
وأقر مجلس النواب الأمريكي لائحة اتهامات "باستغلال القوة وإعاقة الكونجرس"، بحق ترامب في 18 ديسمبر عام 2019، في خطوة سعت لعزله، إلا أن مجلس الشيوخ أعلن براءته من تلك التهم.
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