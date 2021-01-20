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ألمانيا تمدد فترة الإغلاق لمواجهة كورونا وتفرض قواعد أكثر صرامة

01:37 ص الأربعاء 20 يناير 2021
ألمانيا تمدد فترة الإغلاق لمواجهة كورونا وتفرض قواعد أكثر صرامة

أرشيفية

برلين - (د ب أ)

قررت ألمانيا مساء أمس الثلاثاء، تمديد فترة الإغلاق فى البلاد حتى منتصف فبراير المقبل، كما سيتم فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بارتداء الأشخاص للأقنعة الواقية في المتاجر وفي وسائل النقل العام .

وقد اتفقت على ذلك الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات الألمانية.

يتعين على السكان ارتداء أقنعة طبية عالية الجودة، مثل أقنعة "إف إف بي 2" ذات المرشح، التي تحمي مرتديها والآخرين، على عكس أغطية الفم والأنف الأخرى.

ويتعين على أصحاب العمل في المستقبل أيضا السماح لموظفيهم بالعمل من المنزل إذا كانت وظائفهم تسمح بذلك. ومن المقرر تظل هذه القواعد سارية حتى 15 مارس.

وقررت المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات اليوم الثلاثاء أصدار القيود الأكثر صرامة وفقا للقرار.
وكانت ميركل تضغط من أجل اتخاذ تدابير إضافية لتقليل معدلات الإصابة بشكل أكبر واستباق تفشي سلالات جديدة.

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