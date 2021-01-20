بايدن يشارك في تأبين 400 ألف أمريكي توفوا إثر وباء كورونا
وقف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، أمام النصب التذكاري للرئيس إبراهام لينكولن، حدادًا على ضحايا وباء كورونا، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وشارك بايدن في تأبين ضحايا كورونا في الولايات المتحدة، الذي تجاوز عددهم الـ400 ألف وفاة وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، كلاً من زوجته جيل بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف.
وأضيء 400 مصباح حول بحيرة لينكولن التذكارية، في الحديقة الوطنية الأمريكية، تكريمًا لأرواح 400 ألفا من ضحايا الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية.
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