أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

"سي إن إن": سرقة زي للجيش الأمريكي بالقرب من واشنطن

12:42 ص الأربعاء 20 يناير 2021
"سي إن إن": سرقة زي للجيش الأمريكي بالقرب من واشنطن

الجيش الأمريكي أمام البيت الأبيض

وكالات

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، أن ملابس عسكرية، سرقت من سيارة جندي بالجيش الأمريكي، من مقاطعة آن أروندل كاونتي، بالقرب من واشنطن.

وقال متحدث باسم شرطة المقاطعة، كام كوك، إن الملابس التي سرقت، كانت في سيارة جندي بالجيش الأمريكي، وتم إصدار تنبيه لأجهزة إنفاذ القانون في واشنطن.

الجيش الأمريكي ملابس عسكرية واشنطن

الخبر التالى:

السودان: والي القضارف يصدر قرارًا تشكيل لجنة لتنمية الشريط الحدودي مع أثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا