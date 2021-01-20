"سي إن إن": سرقة زي للجيش الأمريكي بالقرب من واشنطن
وكالات
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، أن ملابس عسكرية، سرقت من سيارة جندي بالجيش الأمريكي، من مقاطعة آن أروندل كاونتي، بالقرب من واشنطن.
وقال متحدث باسم شرطة المقاطعة، كام كوك، إن الملابس التي سرقت، كانت في سيارة جندي بالجيش الأمريكي، وتم إصدار تنبيه لأجهزة إنفاذ القانون في واشنطن.
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