أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

السودان: ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في الجنينة إلى 159 قتيلاً

12:41 ص الأربعاء 20 يناير 2021
السودان: ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في الجنينة إلى 159 قتيلاً

أعمال العنف في الجنينة

السودان - (أ ش أ)

أكدت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، إلى 159 قتيلاً.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللجنة قولها، إن الأحداث خلفت أيضا 202 جريح، لافتة إلى أن حالات بعضهم حرجة.

وأوضحت اللجنة أنه، لليوم الرابع على التوالي تواصل المستشفيات استقبال ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرر إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور (في غرب السودان)، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.

من جهة أخرى، أكد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور (غرب السودان) أن لجنة أمن الولاية منحت سلطات أمنية واسعة للقوات العسكرية لاستخدام القوة الممكنة في السيطرة على الأوضاع الأمنية جنوب الولاية، في أعقاب الصراع القبلي المسلح بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة، والذي أدى لمقتل نحو 70 قتيلاً من الطرفين وعشرات الجرحى.

وقال مهدي، إن لجنة أمن الولاية أصدرت توجيهات صارمة للقادة العسكريين لتوقيف المتورطين والمتسببين في تأجيج الصراع بين الطرفين وتقديمهم للعدالة.

هذا المحتوى من

أعمال عنف الجنينة دارفور

الخبر التالى:

"سي إن إن": سرقة زي للجيش الأمريكي بالقرب من واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا