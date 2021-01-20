السودان: ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في الجنينة إلى 159 قتيلاً
السودان - (أ ش أ)
أكدت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، إلى 159 قتيلاً.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللجنة قولها، إن الأحداث خلفت أيضا 202 جريح، لافتة إلى أن حالات بعضهم حرجة.
وأوضحت اللجنة أنه، لليوم الرابع على التوالي تواصل المستشفيات استقبال ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرر إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور (في غرب السودان)، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.
من جهة أخرى، أكد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور (غرب السودان) أن لجنة أمن الولاية منحت سلطات أمنية واسعة للقوات العسكرية لاستخدام القوة الممكنة في السيطرة على الأوضاع الأمنية جنوب الولاية، في أعقاب الصراع القبلي المسلح بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة، والذي أدى لمقتل نحو 70 قتيلاً من الطرفين وعشرات الجرحى.
وقال مهدي، إن لجنة أمن الولاية أصدرت توجيهات صارمة للقادة العسكريين لتوقيف المتورطين والمتسببين في تأجيج الصراع بين الطرفين وتقديمهم للعدالة.
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