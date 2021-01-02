أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

فرنسا تشدد حظر التجوال الليلي في 15 منطقة بسبب كورونا

11:50 م السبت 02 يناير 2021
فرنسا تشدد حظر التجوال الليلي في 15 منطقة بسبب كورونا

حظر التجوال فرنسا

باريس - (د ب أ)

قدمت فرنسا اليوم السبت، حظر التجوال الليلي لمدة ساعتين، ليبدأ من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش) في المناطق التي لا تزال ترتفع فيها أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتنطبق القواعد الصارمة على حوالي 6 ملايين مقيم في 15 من الدوائر الإدارية الفرنسية، معظمهم في شمال شرق البلاد على طول الحدود مع ألمانيا وبلجيكا وسويسرا.

وشهدت فرنسا اختلافات إقليمية كبيرة في معدل الإصابة. وفي معظم المناطق والدوائر الإدارية ، لا يزال حظر التجوال الليلي ساريا من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحًا.

ودخلت القواعد الأخيرة حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر بعد إغلاق لم يتمكن السكان خلاله من مغادرة منازلهم إلا لأسباب ضرورية مثل التسوق أو أنواع محدودة من الرياضة. ولا يسمح بممارسة هذه الأنشطة أثناء حظر التجوال.

وتضررت فرنسا بشدة من الجائحة، حيث بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 64700 بسبب الفيروس.

حظر التجوال فرنسا فيروس كورونا

الخبر التالى:

القاعدة تتبنى هجومًا أودى بحياة 3 جنود فرنسيين في مالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:54 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا