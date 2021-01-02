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الجزائر: لدينا جيش قوي ولا ينبغي الخوف من التحديات

08:45 م السبت 02 يناير 2021
الجزائر: لدينا جيش قوي ولا ينبغي الخوف من التحديات

صبري بوقدوم

الجزائر - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم السبت، إن بلاده لا ينبغي أن تخاف من التحديات لأنها دولة قوية ولها تاريخ نضالي كبير وتمتلك جيشا قويا.

وقال بوقدوم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سترفع من وتيرة عمل الجزائر لمجابهة مختلف التحديات الخارجية.

وأضاف بوقدوم: "عديد المسائل تستحق حضور الرئيس، وبعودته سترتفع الوتيرة لمجابهة جميع التحديات التي تواجهها الجزائر اليوم".

وتابع وزير الخارجية قائلا: "لا يوجد أي تصريح من مسؤول أجنبي يمكن أن يسيء للجزائر بأي طريقة كانت. الجزائر دولة قوية ولها تاريخ نضالي كبير ضد الاستعمار ولديها جيش قوي وإدارة قوية ولا ينبغي الخوف من التحديات. هذا لا يعني التقليص من حجم التحديات لكن لا ينبغي الخوف منها".

وشدد بوقدوم، أن الجزائر لها حدود مع سبع دول، وأنها "دولة تدعو للسلام وتعمل على إحلال السلام في جوارها وحل كل النزاعات الموجودة سواء في ليبيا ومالي".

وأشار بوقدوم إلى أن الجزائر " تتابع الانتخابات في النيجر كما تتابع الوضع في الصحراء الغربية وموريتانيا وعلى البحر الأبيض المتوسط".

صبري بوقدوم وزير الخارجية الجزائري الجزائر الجيش الجزائري

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