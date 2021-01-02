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خبير أمني: زيادة التوتر الأمريكي الإيراني سيدفع ثمنه العراق

08:17 م السبت 02 يناير 2021
خبير أمني: زيادة التوتر الأمريكي الإيراني سيدفع ثمنه العراق

التوتر الأمريكي الإيراني

بغداد - (أ ش أ):

أكد مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عماد علو أن زيادة التوتر الأمريكي الإيراني سيدفع ثمنه العراق ضحايا مدنيين وتدهورا اقتصاديا.

وقال علو في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت "لا شك أن زيادة التوتر عكس على الشارع العراقي مزيدا من القلق والخوف من احتمال وقوع ضربات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران، يكون العراق مسرحا لها".

وأضاف أن الضربات العسكرية المتبادلة يكون ضحاياها من المدنيين العراقيين، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية بدأت تلوح بالأفق نتيجة هذا التوتر.

وتشهد المنطقة أجواء متوترة مع قرب الذكرى الأول للضربة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، والتي أدت إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وآخرين.

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التوتر الأمريكي الإيراني العراق مكافحة الإرهاب بغداد

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