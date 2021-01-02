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الدفاع الجزائرية: تحويل سعيد بوتفليقة إلى السجن المدني

07:07 م السبت 02 يناير 2021
الدفاع الجزائرية: تحويل سعيد بوتفليقة إلى السجن المدني

سعيد بوتفليقة

الجزائر - (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن سعيد بوتفليقة، شقيق رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وكان مجلس الاستئناف العسكري قد برأ في وقت سابق اليوم السبت، سعيد بوتفليقة وآخرين من تهمة "التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم" بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنه جرى تبرئة قائد جهاز المخابرات الأسبق الفريق محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، واللواء عثمان طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية السابق برئاسة الجمهورية، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، من نفس التهمة المعاقب عليها سعيد بوتفليقة، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانو العقوبات.

وأشارت الوزارة إلى أن عثمان طرطاق عثمان، سيبقى في السجن العسكري بالبليدة (جنوبي العاصمة الجزائر) لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري.

سعيد بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

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