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ليبيا وروسيا تبحثان سبل التسوية السياسية للأزمة الليبية

06:39 م السبت 02 يناير 2021
ليبيا وروسيا تبحثان سبل التسوية السياسية للأزمة الليبية

عبد الهادي الحويج

بنغازي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، أن الجانبين بحثا هاتفيا آخر تطورات الوضع في ليبيا، ومناقش طرق إيجاد حل وتسوية سياسية بين الأطراف الليبية، تماشيًا مع جهود الأمم المتحدة بالخصوص.

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عبد الهادي الحويج ليبيا الحكومة الليبية المؤقتة الأزمة الليبية روسيا

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