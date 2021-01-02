أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة

06:36 م السبت 02 يناير 2021
إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة

كورونا الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

تجاوزات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر حاجز 100 ألف، بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم السبت، 262 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بانخفاض 25 حالة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و159 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير 2020.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليبلغ مجموع الوفيات 2769.

بالمقابل أشار فورار إلى تعافي 216 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و611. فيما يتواجد 31 مريضًا في العناية المركزة.

الجزائر فيروس كورونا

الخبر التالى:

المملكة المتحدة تسجل نحو 58 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 139471

    عدد المصابين

  • 112826

    عدد المتعافين

  • 7687

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84278380

    عدد المصابين

  • 59590444

    عدد المتعافين

  • 1833400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1 - 0 إنبي.. بنشرقي يسجل من ركلة جزاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا