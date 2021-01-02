إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة

الجزائر - (د ب أ)

تجاوزات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر حاجز 100 ألف، بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم السبت، 262 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بانخفاض 25 حالة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و159 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير 2020.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليبلغ مجموع الوفيات 2769.

بالمقابل أشار فورار إلى تعافي 216 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و611. فيما يتواجد 31 مريضًا في العناية المركزة.