مقتل 5 بينهم تركيين وإصابة 14 آخرين في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية
مقديشيو - (أ ش أ):
لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 14 آخرون بجروح من جراء حادث تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشيو.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن حركة (الشباب) المتشددة أعلنت مسئوليتها عن ارتكاب الحادث من خلال منشور على وكالة الشهادة الإخبارية التابعة لها.
وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - أن من بين الضحيا المصابين ثلاثة أتراك يتلقون العلاج اللازم بمستشفى في مقديشيو، كما أن من بين القتلى تركيين اثنين، إلا أنه لم يشر إلى جنسيات القتلى الثلاثة الآخرين.
فيما نقلت الشبكة عن مصادر أمنية تركية - لم تسمها - القول إن الانتحاري استخدم دراجة نارية خلال الاعتداء الذي وقع على بعد 15 كيلو مترًا من قاعدة عسكرية تركية لم تتأثر بالحادث، والتي تعد أكبر منشأة عسكرية تركية خارج البلاد.
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