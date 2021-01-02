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توقف حركة مترو الأنفاق في برلين بسبب حريق بمحطة حيوية

05:21 م السبت 02 يناير 2021
توقف حركة مترو الأنفاق في برلين بسبب حريق بمحطة حيوية

مترو الانفاق في برلين

برلين - (د ب أ)

اندلع حريق في محطة مترو أنفاق شارع شلوسشتراسه اليوم السبت في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت هيئة الإطفاء إن 110 من أفرادها يكافحون لإخماد الحريق منذ بعد ظهر اليوم.

وقال متحدث باسم الهيئة إن الحريق لم يسفر عن مصابين، مبينا أنها تندلع داخل إحدى غرف التشغيل.

تقع المحطة المقامة على الخط رقم 9 أسفل شارع التسوق الرئيسي في منطقة شتيجليتس ببرلين، وأغلقت هيئة الإطفاء الشارع.

وقالت شركة النقل في برلين إن حركة قطارات مترو الأنفاق توقفت في العاصمة.

مترو الانفاق في برلين برلين ألمانيا

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