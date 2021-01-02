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رئيس الوزراء اليمني: الهجوم على مطار عدن رسالة ضد السلام والاستقرار

04:25 م السبت 02 يناير 2021
رئيس الوزراء اليمني: الهجوم على مطار عدن رسالة ضد السلام والاستقرار

معين عبدالملك

عدن- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن الهجوم على مطار عدن عمل إرهابي كبير ورسالة ضد السلام والاستقرار في اليمن.

وأوضح عبدالملك -في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن التقنيات المستخدمة في الهجوم الصاروخي على مطار عدن من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين.

ولفت إلى أن الهجوم الصاروخي على المطار كان يهدف إلى القضاء على الحكومة الجديدة في البلاد.

يشار إلى أن مطار عدن تعرض، الأربعاء الماضي، إلى ثلاثة انفجارات بقذائف هاون بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات، مشيرا إلى الهجوم الإرهابي على مطار عدن جزء من الحرب على الدولة اليمنية.

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معين عبدالملك اليمن مطار عدن

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