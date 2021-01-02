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تايلاند تفرض قيودا جديدة لاحتواء أكبر موجة من كورونا

04:22 م السبت 02 يناير 2021
تايلاند تفرض قيودا جديدة لاحتواء أكبر موجة من كورونا

فيروس كورونا

بانكوك- (د ب ا):

تعتزم تايلاند فرض المزيد من القيود على الشركات والتجمعات في المناطق العرضة لخطر أكبر جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا بما في ذلك العاصمة بانكوك.

وحددت السلطات 28 إقليما على أنها مناطق عالية الخطورة ، ووضعت قيودا جديدة مثل تعليق بعض الأعمال التجارية والاجتماعات التي يمكن أن تنشر العدوى، حسبما قال مسؤولون بوزارة الصحة في بانكوك اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الإجراءات الجديدة سوف تصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بمجرد موافقة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا.

وتكافح تايلاند عودة ظهور الفيروس حيث أعلنت البلاد عن أكثر من 2000 حالة جديدة في الأسبوعين الماضيين فقط، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في بانكوك ، كما أغلقت مؤقتا بعض الأنشطة التجارية بما في ذلك الصالات الرياضية ومنتجعات صحية وحانات وبارات.

وتهدد الموجة الجديدة بتأخير خطة تايلاند بشأن إعادة فتح قطاع السياحة تدريجيا وإحياء ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

فيروس كورونا تايلاند

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