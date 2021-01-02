فيروس كورونا: الصين تقول ووهان ليست مهد الوباء

بكين- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن ظهور وباء كورونا في الصين تزامن مع ظهوره في دول أخرى من العالم، وهذه النظرية تؤيدها الأبحاث العلمية المتزايدة.

لكن لا أحد يعرف حتى الآن أين بدأ الفيروس وكيف، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن الحالات الأولى تم اكتشافها في مدينة ووهان الصينية، ومن المقرر أن يبدأ علماء المنظمة التحقيق في المدينة لمعرفة أصل الفيروس.

ويعتقد العديد من مواطني مدينة ووهان أن الفيروس قد يكون انتقل من المشاركين في بطولة العالم للألعاب العسكرية التي شهدتها المدينة قبيل الكشف عن المرض.

ويقول المسؤولون في ووهان: إن إجراء التحقيق بشكل عام هو أمر جيد، وإن تبين أن منشأ الفيروس في ووهان فإننا لن نتستّر على ذلك، أما إذا اكتشفوا العكس فسيكون لصالحنا).