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لبنان: لجنة الصحة البرلمانية توصي بإغلاق لمدة 3 أسابيع للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا

01:33 م السبت 02 يناير 2021
لبنان: لجنة الصحة البرلمانية توصي بإغلاق لمدة 3 أسابيع للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا

مجلس النواب اللبناني

بيروت – (أ ش أ):

رفعت لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني مقترحا إلى سلطات الدولة المختصة، بضرورة اتخاذ قرار بإغلاق البلاد لمدة 3 أسابيع، للحد من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا الذي يشهده لبنان.

وذكرت لجنة الصحة النيابية - في بيان لها اليوم في ختام اجتماع لأعضائها النواب - أن الإصابات بوباء كورونا في لبنان استفحلت وبلغت أرقاما غير مسبوقة، على نحو يشير لوضع كارثي في ضوء أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات أصبحت تزيد على 95% في عموم البلاد.

وأوضحت اللجنة أن الإغلاق يمثل ضرورة لا سيما وأن القطاع الصحي اللبناني أصيب بالإنهاك الشديد في التعامل مع أزمة وباء كورونا في ظل نسبة الإشغال المرتفعة للمصابين بالفيروس في كافة المستشفيات.

وأكدت ضرورة قيام السلطات المعنية بالتشدد في تدابير الإغلاق العام حال اتخاذ القرار بالإغلاق العام، مشيرة إلى أن التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية تسبب في نتائج مدمرة .

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