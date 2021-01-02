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البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 7ر7 مليون والوفيات 195 ألفا و 411

01:28 م السبت 02 يناير 2021
البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 7ر7 مليون والوفيات 195 ألفا و 411

البرازيل

ساو باولو - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 7ر7 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو اليوم السبت، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 195 ألفا و411 حالة وفاة. وتعافى 86ر6 مليون شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر حتى الآن نحو 44 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

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