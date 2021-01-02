أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

رئيس وزراء الدنمارك السابق يغادر حزبه بعد 40 عاما

01:03 م السبت 02 يناير 2021
رئيس وزراء الدنمارك السابق يغادر حزبه بعد 40 عاما

لارس لوكه راسموسن

كوبنهاجن- (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء الدنمارك السابق، لارس لوكه راسموسن في منشور له على موقع للتواصل الاجتماعي أنه سيغادر حزبه "فنستر" الليبرالي المحافظ بعد 40 عاما من عضويته فيه.

وأصدر راسموسن الإعلان مساء أمس الجمعة. ومازال يحتفظ بمقعده كعضو في البرلمان.

وكان راسموسن، 56 عاما، قد تولى مرتين منصب رئيس وزراء الدنمارك بين عامي 2009 حتى 2011، وعامى 2015-2019، وشغل منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أيضا.

ولم يحقق فوزا في الانتخابات البرلمانية في عام 2019، وحلت محله، رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن وهي ديمقراطية اشتراكية.

وبعد وقت قصير من هزيمته، تخلى راسموسن عن عضويته في حزب "فنستر" بعد أن تعرض لضغوط من جانب أقرانه.

لارس لوكه راسموسن رئيس وزراء الدنمارك السابق الدنمارك

الخبر التالى:

الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كوفيد-19 قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 139471

    عدد المصابين

  • 112826

    عدد المتعافين

  • 7687

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84278380

    عدد المصابين

  • 59590444

    عدد المتعافين

  • 1833400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نجوم الفن يشاركون في تشييع جنازة الكاتب وحيد حامد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا