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طالبان تستولي على حافلة تقل 45 راكبا في أفغانستان

01:02 م السبت 02 يناير 2021
طالبان تستولي على حافلة تقل 45 راكبا في أفغانستان

حركه طالبان - ارشيفية

وكالات:

قالت قناة Shamshad News التلفزيونية، إن مجموعة من مسلحي "طالبان"، استولت على حافلة تقل 45 راكبا في ولاية هرات في أفغانستان.

ونقلت القناة، عن مصادر مطلعة، أن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحا (السادسة بتوقيت موسكو).

ولم تقدم القناة، أية تفاصيل أخرى.

حركه طالبان أفغانستان

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