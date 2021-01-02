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لقاح كورونا: خلاف بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا

12:07 م السبت 02 يناير 2021
لقاح كورونا: خلاف بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا

لقاحات كورونا

لندن- (بي بي سي):

رفض كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، دكتور أنتوني فاوتشي، الطريقة التي تتبعها بريطانيا في استخدام لقاح فايزربيونتيك.

وقال فاوتشي إنه لا يتفق مع خطة بريطانيا التي تقضي بمنح المزيد من الناس الجرعة الأولى من اللقاح وتأخير إعطائهم الجرعة الثانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتبع النهج البريطاني، الذي أعلن عنه هذا الأسبوع. إذ بدأت بريطانيا تدخل تعديلات على جدول التطعيم المخطط استجابة للزيادة السريعة في انتشار فيروس كورونا، الناجم عن سلالة جديدة فائقة العدوى.

والمعروف هو تلقي الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، لكن بريطانيا رأت، من أجل إعطاء عدد أكبر من الأشخاص للجرعة الأولى، تأجيل الجرعة الثانية والاكتفاء بجرعة واحدة. وفي هذه الحالة قد يضطر الناس إلى الانتظار لمدة تصل إلى 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.

وقال دكتور فاوتشي إن الولايات المتحدة ستلتزم بإعطاء الجرعات وفقا للأوقات التي أوصى بها المصنعون، لتوفير الحماية الكاملة.

وكانت شركة فايزربيونتيك التي تصنع اللقاح الذي تستخدمه بريطانيا قد نصحت بعدم التغيير والالتزام بخطة الشركة.

هذا المحتوى من

BBC
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