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الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين

11:03 ص السبت 02 يناير 2021
الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين

شارع النيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات، حيث يتم تنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع: عبدالرحيم صبري، عبدالله الكاتب، الفردوس بجوار البنك الأهلي، أسفل منزل كوبري 6 أكتوبر المؤدي إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة".

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين بالمواقع المشار إليها لمدة يومين تنتهي يوم الأحد الموافق 3 / 1 /2020 على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمني المحدد لها ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال.

وأوضح أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

شارع النيل الجيزة غلق جزئي لشارع النيل

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