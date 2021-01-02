أكثر الكلمات إنتشاراً

السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية خلال 2020

08:39 ص السبت 02 يناير 2021
الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية خلال 2020

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
تجاوزت عائدات شباك التذاكر في الصين 20 مليار يوان (حوالي 3.07 مليار دولار) خلال عام 2020.

وذكرت الهيئة الوطنية للسينما في الصين –في بيان اليوم- أن إجمالي عائدات شباك التذاكر السنوية بلغ 42ر20 مليار يوان (حوالي 3.07 مليار دولار)، بما فيها 7ر83% من الإنتاج المحلي.
وأسهمت صناعة السينما في الصين في جهود التعافي من تأثيرات وباء كوفيد-19، حيث باعت دور السينما في المناطق الحضرية 548 مليون تذكرة خلال عام 2020.​

هذا المحتوى من

دور العرض السينمائية الصين عائدات شباك التذاكر

الخبر التالى:

دراسة بريطانية تحذر من الطفرة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:56 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا