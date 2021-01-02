الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية خلال 2020
بكين- (أ ش أ):
تجاوزت عائدات شباك التذاكر في الصين 20 مليار يوان (حوالي 3.07 مليار دولار) خلال عام 2020.
وذكرت الهيئة الوطنية للسينما في الصين –في بيان اليوم- أن إجمالي عائدات شباك التذاكر السنوية بلغ 42ر20 مليار يوان (حوالي 3.07 مليار دولار)، بما فيها 7ر83% من الإنتاج المحلي.
وأسهمت صناعة السينما في الصين في جهود التعافي من تأثيرات وباء كوفيد-19، حيث باعت دور السينما في المناطق الحضرية 548 مليون تذكرة خلال عام 2020.
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