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الجيش الروسي يرصد إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا العام الماضي

08:36 ص السبت 02 يناير 2021
الجيش الروسي يرصد إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا العام الماضي

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الروسية، اكتشفت أكثر من 80 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية في عام 2020.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - أنه في إطار تنفيذ المهام القتالية في عام 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية".

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي تعقب ورصد في عام 2019، أكثر من 70 عملية إطلاق صاروخية في مختلف أنحاء العالم.

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صواريخ باليستية الجيش الروسي القوات الفضائية الروسية

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