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المكسيك تحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في العاصمة

07:10 ص السبت 02 يناير 2021
المكسيك تحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في العاصمة

أرشيفية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):
دخل حظر على بيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مكسيكو سيتي حيز التنفيذ في يوم رأس السنة الجديدة.

قالت وزارة البيئة بالعاصمة المكسيكية في بيان إن "تسويق وتوزيع وتسليم" المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بما في ذلك أدوات المائدة والأطباق والماصات محظورة الآن.

ويشمل الحظر أيضا عُلب الطعام البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وقالت أندري ليليان جويج بيريز، رئيسة المديرية العامة لتقييم الأثر والنظام البيئي إن "الهدف الرئيسي هو تفعيل الاستهلاك المسؤول بحيث يكون سكان العاصمة على وعي متزايد ويتوقفون عن استخدام البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة لعدم التسبب في التلوث للمدينة والكوكب".

يشار إلى أن العاصمة المكسيكية، وهي المدينة الأكثر سكانا في أمريكا الشمالية ويبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، حظرت الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد قبل عام.

وبحسب بيانات وزارة البيئة بالعاصمة المكسيكية، يستخدم المكسيكيون حوالي ستة ملايين طن من البلاستيك سنويا ، بمتوسط 45 كيلوجراما للفرد.​

المكسيك حظر المواد البلاستيكية مكسيكو سيتي رأس السنة الجديدة

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