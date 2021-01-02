إصابة 21 شخصا جراء حريق في مبنى سكني بألمانيا
برلين- (د ب أ):
أصيب 21 شخصا في حريق شب بمبنى سكني في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية ، وكانت معظم الإصابات بسبب استنشاق الدخان.
وذكرت الشرطة أن الإصابات غير مهددة للحياة إلا أن أحد الأشخاص أصيب بجروح خطيرة.
واندلع الحريق فى المسكن المكون من ثلاثة طوابق فى بلدة بوبارد. ولم يعرف بعد سبب الحريق.
وتم إيواء السكان في ملاجئ مخصصة للطوارئ لأن المبنى لم يعد صالحا للسكن.
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