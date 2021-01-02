الكونجرس يصوت لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع
واشنطن- (أ ش أ):
صوّت الكونجرس الأمريكي، اليومالجمعة، بغالبية كبيرة لصالح إبطال الفيتو (حق النقض)، الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد إقرار موازنة وزارة الدفاع.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن مجلس الشيوخ الأمريكي أبطل للمرة الأولى خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب حق الأخير في النقض وأقر مشروع قانون للإنفاق الدفاعي على الرغم من معارضته القوية قبل تركه البيت الأبيض.
وصوت الشيوخ الأمريكي بأغلبية 81 صوتاً مقابل 13 لإبطال الفيتو الرئاسي بدعمٍ من الحزب الجمهوري والديمقراطي.
يُشار إلى أن المجلس لم يستطع إبطال حق النقض خلال 8 مرات سابقة.
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