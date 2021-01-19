ترامب: بنينا أعظم اقتصاد في التاريخ ونجحنا في إنتاج لقاحين لكورونا في وقت قياسي
وكالات:
أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بإدارته وقدرتها على بناء أعظم اقتصاد في تاريخ العالم.
وقال ترامب في خطاب وداع مسجل من البيت الأبيض، مساء الثلاثاء: "لقد استعدنا القوة الأمريكية في الداخل والقيادة الأمريكية في الخارج"، مضيفًا: "أبرمنا اتفاقًا جديدًا مع الصين، ولكننا والعالم تعرضنا لهجوم صيني حتى قبل جفاف الحبر الذي وقعنا به الاتفاق".
وقال إن إدارته مررت إصلاحات لنظام العدالة الجنائية، وعين 300 قاضٍ فيدرالي من أجل تفسير الدستور الأمريكي بشكل أفضل.
وأشار إلى أنه وقع قانون تمويل العناية الصحية، ونجحت إدارته في إنتاج لقاحي كورونا بسرعة قياسية.
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