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طائرة الرئيس المنتخب جو بايدن تصل إلى ميريلاند

11:10 م الثلاثاء 19 يناير 2021
طائرة الرئيس المنتخب جو بايدن تصل إلى ميريلاند

جو بايدن

وكالات

وصلت مساء الثلاثاء، طائرة الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند قرب العاصمة واشنطن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويستعد بايدن لأداء اليمين الدستورية غدًا الأربعاء، خلال مراسم حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن قاعدة أندروز الجوية واشنطن ميريلاند حفل تنصيب بايدن

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