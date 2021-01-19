طائرة الرئيس المنتخب جو بايدن تصل إلى ميريلاند
11:10 م الثلاثاء 19 يناير 2021
وكالات
وصلت مساء الثلاثاء، طائرة الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند قرب العاصمة واشنطن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
ويستعد بايدن لأداء اليمين الدستورية غدًا الأربعاء، خلال مراسم حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
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