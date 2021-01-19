الحجرف: الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون الخليجي

اليمن - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بالإعداد والتحضير لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ36 بشأن الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، وذلك بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية خلال اجتماع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف والوفد المرافق له.

وأكد الحجرف حرص دول المجلس على وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم شرعيته الدستورية، ورفضهم للتدخل الإيراني في الشأن اليمني ورفضهم للحادث الإرهابي الحوثي الجبان الذي استهدف الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وراح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.

من جانبه، أشاد الرئيس اليمني بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس التعاون بوقوفه إلى جانب اليمن من أجل الحفاظ على أمنه ووحدته واستقراره ودعم العملية السياسية لإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وتطرق الرئيس اليمني إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل تشكيل الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة نشاطها وفقا لاتفاق الرياض.. مشيرا إلى ما تقوم به من جهود لتطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات وتوفير الخدمات.. ولفت إلى "الاستهداف الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي من قبل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا وما خلف ذلك الاستهداف من استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين والمسافرين والطلاب ورجال العمل الإغاثي والإنساني ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي تعرض لها المطار".

وأكد أن ذلك العمل الإرهابي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام وتعمل جاهدة على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وجدد عبد ربه حرصه الدائم على إحلال السلام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني التي تسببت بها المليشيات الحوثية من خلال حربها العبثية التي أفرزت أسوأ معاناة إنسانية وتدمير للبنى التحتية ومصادرة المساعدات الإغاثية وتهريب الأسلحة الإيرانية ونهب موارد الدولة لإطالة أمد حربها ومحاولتها فرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني الذي يرفضها.