مرشح بايدن لوزارة الخارجية: إذا عادت إيران للاتفاق النووي سنعود
وكالات
قال مرشح بايدن لوزارة الخارجية أنتوني بلينكن، إنه حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي ستعود بلاده إليه.
وتابع بلينكن، في جلسة استماع مساء الثلاثاء بمجلس الشيوخ، للتصديق على ترشيحات الرئيس المنتخب جو بايدن، لعددًا من وزراء حكومته الجديدة، أنه يجب علينا العمل على اتفاق أقوى مع إيران يتضمن الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية في المستقبل.
وعن الصين، أكد أنه بلا شك هي أكبر تحدي للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن على واشنطن التقرب من بكين من موقع قوة وليس موقع ضعب.
وقال إن جزءًا من هذه القوة كان العمل مع الحلفاء والمشاركة مع المؤسسات الدولية.
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