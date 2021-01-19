ترامب يدعو الأمريكيين للصلاة من أجل نجاح إدارة بايدن

وكالات

حث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأمريكيين على الصلاة من أجل نجاح إدارة بايدن، حسبما ذكر "فرانس برس".

وأكد ترامب، وفقًا لـ"فرانس برس" أنه وحد العالم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الصين، مشيرًا إلى أنه الرئيس الأمريكي الأول منذ عقود الذي لم يخض حروبًا جديدةً.