"سي إن إن": بنس لن يشارك في وداع ترامب

وكالات

رجحت مصادر مطلعة، عدم مشاركة نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مايك بنس، في مراسم توديع ترامب من البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقالت المصادر، إنه من الصعب على بنس، المشاركة في حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وحضور وداع ترامب.

وسيغادر ترامب، في وقت مبكر من صباح الغد، البيت الأبيض، قبل ساعات قليلة من تنصيب بايدن.