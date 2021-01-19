أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

وزير الإعلام اليمني يحذر من نشر الطقوس الخمينية وتفخيخ عقول الأطفال

09:39 م الثلاثاء 19 يناير 2021
وزير الإعلام اليمني يحذر من نشر الطقوس الخمينية وتفخيخ عقول الأطفال

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

اليمن - (أ ش أ)

جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، التحذير من تبعات ممارسات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء، أن مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وأشار الإرياني إلى التهديد الذي تمثلهُ تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجه الإرياني السؤال للمعترضين على قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية عن موقفهم مما تقوم به الميليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق ملايين الأطفال وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية.

هذا المحتوى من

معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني الطقوس الخمينية الميليشيا الحوثية إيران

الخبر التالى:

"سي إن إن": بنس لن يشارك في وداع ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا