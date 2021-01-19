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بايدن يبكي أثناء وداعه لديلاوير قبل انتقاله لواشنطن (فيديو)

09:06 م الثلاثاء 19 يناير 2021
بايدن يبكي أثناء وداعه لديلاوير قبل انتقاله لواشنطن (فيديو)

جو بايدن

وكالات
وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، عشية حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، رسالة شكر لمناصريه قبيل انتقاله من ديلاوير إلى العاصمة واشنطن.
وبكى بايدن، خلال إلقائه كلمة وداع إلى مناصريه في ديلاوير، قبل انتقاله إلى واشنطن، استعدادًا لمراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.
وقال خلال بكائه إن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيًا في خطابه هذا.
وتابع أنه يتشرف كونه الرئيس المقبل والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

تنصيب بايدن جو بايدن ديلاوير البيت الأبيض

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