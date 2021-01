بايدن يبكي أثناء وداعه لديلاوير قبل انتقاله لواشنطن (فيديو)

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، عشية حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، رسالة شكر لمناصريه قبيل انتقاله من ديلاوير إلى العاصمة واشنطن.

وبكى بايدن، خلال إلقائه كلمة وداع إلى مناصريه في ديلاوير، قبل انتقاله إلى واشنطن، استعدادًا لمراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال خلال بكائه إن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيًا في خطابه هذا.

وتابع أنه يتشرف كونه الرئيس المقبل والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

Pres.-elect Biden becomes emotional as he delivers remarks in Wilmington before departing for D.C.



"In our family, the values we share, the character we strive for, the way we view the world—it all comes from home. It all comes from Delaware." https://t.co/8XtIf4jxGK pic.twitter.com/9AHMtkGiau