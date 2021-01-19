أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

إغلاق عدد من جسور العاصمة الأمريكية قبل حفل تنصيب بايدن

08:58 م الثلاثاء 19 يناير 2021
إغلاق عدد من جسور العاصمة الأمريكية قبل حفل تنصيب بايدن

شرطة العاصمة الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إغلاق عدد من الجسور بين العاصمة وفيرجينيا، وذلك قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إلى أن هذه الإجراءات، التي بدأ العمل بها من صباح اليوم الثلاثاء، جعلت الدخول إلى العاصمة وما حولها أكثر تعقيدا.

وذكرت الشبكة أن خفر السواحل الأمريكي أعلن كذلك إغلاق أجزاء من نهري بوتوماك وأناكوستيا أمام حركة الملاحة.

ولفتت إلى أنه تم كذلك تقليص عدد قطارات مترو العاصمة الأمريكية وإغلاق عدد من محطاته، إضافة إلى إغلاق الشوارع المؤدية لمبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

هذا المحتوى من

شرطة العاصمة الأمريكية حفل تنصيب بايدن جو بايدن

الخبر التالى:

السودان: اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء يطلع على الأوضاع بالحدود الشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا