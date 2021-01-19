أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

واشنطن: الصين تنفذ "إبادة جماعية" ضد الإيجور

08:10 م الثلاثاء 19 يناير 2021
واشنطن: الصين تنفذ "إبادة جماعية" ضد الإيجور

الصين تنفذ "إبادة جماعية" ضد الإيجور

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة، رسميًا أن ممارسات الحكومة الصينية ضد الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى تشكل "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك فى بيان من أصدره وزير الخارجية مايك بومبيو، في آخر 24 ساعة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات القليلة الماضية.

وأشار بومبيو فى بيانه على وجه التحديد إلى مزاعم التعقيم القسري والعمل القسري و"الحرمان الشديد من الحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني"، وغيرها من القيود المفروضة على الحرية، بما في ذلك حرية العبادة الدينية.

وأكد بيان بومبيو، الذي جاء بعد مراجعة داخلية طويلة في وزارة الخارجية، أن الجرائم المزعومة لا تزال مستمرة.

الصين الإيجور اضطهاد الأقليات

الخبر التالى:

جورجيا تصادق على فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا